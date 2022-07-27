Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля

Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля Фото: unsplash
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 28 июля – в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, усиление ветра, шквал, а также сохраняются очень сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.
Практически на всей территории Казахстана пройдут дожди, на юго-западе, севере – сильные дожди, также ожидаются гроза, град, усиление ветра, шквал, на юго-западе – пыльная буря. На юге Казахстана прогнозируется погода преимущественно без осадков.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, сильные дожди ожидаются на северо-востоке Мангистауской, на севере Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской области.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской, на юге Атырауской, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также сообщается, что:

  • сильная жара сохранится днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Абайской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, Павлодарской областей;

  • очень сильная жара днем на севере и в центре Алматинской области.

Новость по теме

Когда ждать дождь в Алматы

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 28-30 июля и рассказали, когда ожидается дождь в южной столице.

Читайте также

Озеро Сайран вновь наполняют водой в Алматы

За взятку осуждена экс-проректор медицинского университета

В Наурызбайском районе Алматы локально отключат холодную воду

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления