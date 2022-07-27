Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля

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В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 28 июля – в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град, усиление ветра, шквал, а также сохраняются очень сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность, передает Zakon.kz.

Практически на всей территории Казахстана пройдут дожди, на юго-западе, севере – сильные дожди, также ожидаются гроза, град, усиление ветра, шквал, на юго-западе – пыльная буря. На юге Казахстана прогнозируется погода преимущественно без осадков. РГП «Казгидромет» Согласно прогнозу, сильные дожди ожидаются на северо-востоке Мангистауской, на севере Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской области. На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской, на юге Атырауской, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Также сообщается, что: сильная жара сохранится днем на большей части Алматинской , Жетысуской , Жамбылской , Абайской , Восточно-Казахстанской , на юге Карагандинской , Павлодарской областей ;

очень сильная жара днем на севере и в центре Алматинской области. Новость по теме Когда ждать дождь в Алматы Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 28-30 июля и рассказали, когда ожидается дождь в южной столице. Читайте также Озеро Сайран вновь наполняют водой в Алматы За взятку осуждена экс-проректор медицинского университета В Наурызбайском районе Алматы локально отключат холодную воду

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