Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Практически на всей территории Казахстана пройдут дожди, на юго-западе, севере – сильные дожди, также ожидаются гроза, град, усиление ветра, шквал, на юго-западе – пыльная буря. На юге Казахстана прогнозируется погода преимущественно без осадков.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, сильные дожди ожидаются на северо-востоке Мангистауской, на севере Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской области.
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской, на юге Атырауской, на юге, востоке Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Также сообщается, что:
сильная жара сохранится днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Абайской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, Павлодарской областей;
очень сильная жара днем на севере и в центре Алматинской области.
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