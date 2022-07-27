В Наурызбайском районе Алматы локально отключат холодную воду

Фото: pixabay

29 июля с 9:00 до 17:00 холодная вода не будет поступать в некоторые жилые дома и здания на территории Наурызбайского района, передает Zakon.kz.

Воду временно отключат в зданиях и домах, которые расположены в контуре мкр. Шугыла – Жунисова – Дала – Жакыпбаева – Нурмухамедова. Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по вводу нового водопровода. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, – говорится в сообщении ГКП «Алматы су». Читайте также Проводят «спецоперацию»: Нацбанк обратился к казахстанцам из-за мошенников Озеро Сайран вновь наполняют водой в Алматы За взятку осуждена экс-проректор медицинского университета

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