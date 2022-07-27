Насыщенная программа: как проводят каникулы школьники Акмолинской области

В рамках Года детей в Акмолинской области проходят масштабные мероприятия, направленные на развитие и расширение кругозора детей. Юные акмолинцы не остались без внимания и в период каникул.

Благодаря насыщенной программе, созданной в честь Года детей, они побывали во многих исторических районах региона, отдохнули на природе, посетили культурные мероприятия, музеи и даже побывали на археологических раскопках. Радует, что особое внимание было уделено детям с особыми возможностями, они как и все остальные принимали активное участие в мероприятиях.

В дни весенних каникул юные акыны собрались в Буландынском районе, где для них областным центром народного творчества и культурного досуга был организован айтыс школьников «Бала акын –жас дарын», посвященный Году детей и 355-летию Казыбек би.

В творческом состязании приняли участие дети из Ерейментауского, Буландынского, Бурабайского районов и городов Нур-Султан, Кокшетау.

По инициативе председателя Республиканской ассоциации детско-юношеского туризма, депутата Акмолинского областного маслихата Кайрата Султанова инициирован музейный проект «Живые уроки». Интересные экспозиционные залы, музейные лекции, выставки музеев области уже посетили школьники 4-8 классов средних общеобразовательных школ Зерендинского района. С мая по июль экспозиции посетили более 200 школьников.

Для детей, интересующихся историей родного края и профессией экскурсовода, в областном историко-краеведческом музее открыт клуб экскурсовода «Лорикет», с момента открытия членами клуба являются 21 ребенок.

С целью организации работы по историко-культурному просвещению и воспитанию подрастающего поколения через археологические экспедиции 18 апреля 2022 года на республиканской конференции, посвященной Дню охраны памятников и исторических мест, на базе КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» впервые был открыт «Клуб археологов».

Участники клуба, более 80 школьников и студентов, с 6 июня стали участниками археологической экспедиции в Зерендинском районе.

С 10 по 13 мая 2022 года в Кокшетау состоялся республиканский слет «Жас габдуллиншілдер» среди учащихся республиканских школ, названных в честь Героя Советского Союза, академика, писателя, общественного деятеля М. Габдуллина.

В слете приняли участие около 150 школьников из 5 областей Казахстана, а именно – Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской и Алматинской.

С целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения, любви к Родине, бережного отношения к своей истории и сохранения ее материального наследия и духовных ценностей был организован для гостей праздника ряд мероприятий. Участники слета клуба «Жас габдуллиншилдер» ознакомились со школой-гимназией им. М. Габдуллина в поселке Зеренда, посетили выставку поделок, сделанных учащимися, познакомились с экспозициями музеев в родном селе героя Койсалган и Музея М. Габдуллина в Кокшетау.

В рамках закрытия 75-го юбилейного концертного сезона в Акмолинской областной филармонии им. Укили Ыбырая состоялась премьера музыкальной сказки Г. Гладкова «Бременские музыканты». Следует отметить, что проект стал настоящим подарком для юных зрителей нашего города и области. Также маленьких любителей музыки порадовали интересные совместные проекты филармонии с художественной, творческой студией «Гранат», «Музыка и цвет» и проект, посвященный 70-летию детской музыкальной школы Кокшетау.

В клубных предприятиях области Году детей были посвящены отчетные концерты ансамбля народного танца «Мираж» (Аршалынский район), народных танцевальных коллективов «Асыл мұра» и «Арай» (Кокшетау).

В Бурабайском районе прошел фестиваль «Өз жұлдызыңды жақ», в котором приняли участие 500 детей из сельских округов и Щучинска; театрализованное представление «Жақсылық әлемі» в День защиты детей в Есильском районе; свое мастерство показали юные вокалисты района в конкурсе «Бала дауысы» в Коргалжынском районе; 3 июня в Аршалынском районном Доме культуры с большим аншлагом прошел творческий отчет лауреата областных, республиканских и международных конкурсов – ансамбля домбристов «Балдаурен» из сельского клуба с. Костомар; в Степногорске состоялся вокальный конкурс «Super Star Step 2022».

Особое внимание уделяется мероприятиям с участием детей с особыми возможностями.

В Егиндыкольском районном Доме культуры в преддверии Международного дня защиты детей состоялся праздничный концерт для ребят с ограниченными возможностями.

Областной центр народного творчества и культурного досуга выступил организатором областного инклюзивного конкурса-фестиваля «Мейірімді жүрек». В творческом состязании приняли участие дети из 15 районов и городов Акмолинской области.

25 мая состоялся гала-концерт и награждение победителей конкурса. Все участники концерта были награждены дипломами и памятными подарками за талантливое выступление и целеустремленность.