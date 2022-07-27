За взятку осуждена экс-проректор медицинского университета
Фото: amu.edu.kz
Приговором суда №2 района «Байқоңыр» города Нур-Султана к трем годам лишения свободы осуждена проректор НАО «Медицинский университет Астана» Маржан Даулетьярова. Она будет отбывать срок в исправительном учреждении средней безопасности, передает Zakon.kz.
Маржан Даулетьярова признана виновной в получении взятки в сумме 10 000 долларов от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 000 долларов за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова. Агентство по противодействию коррупции РК
Гриценко суд назначил три года лишения свободы, посреднику Капарову – 7 лет лишения свободы.
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