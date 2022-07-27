За взятку осуждена экс-проректор медицинского университета

Фото: amu.edu.kz

Приговором суда №2 района «Байқоңыр» города Нур-Султана к трем годам лишения свободы осуждена проректор НАО «Медицинский университет Астана» Маржан Даулетьярова. Она будет отбывать срок в исправительном учреждении средней безопасности, передает Zakon.kz.

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