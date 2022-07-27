Денис Евсеев с победы начал выступление на Челленджере в Испании

Финалист Кубка Президента-2022 по теннису Денис Евсеев спустя три дня после решающего матча в Нур-Султане успешно стартовал на Челленджере в испанской Сеговии с призовым фондом 68 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Алматинский теннисист Денис Евсеев на старте хардовых соревнований переиграл хозяина кортов Даниэла Ринкона – 6:2, 5:7, 6:3.

За выход в четвертьфинал казахстанец встретится с представителем Бельгии Михаэлем Гииртом. В свою очередь бельгийский теннисист не дал шанса пройти во второй круг этих состязаний другому казахстанцу – Дмитрию Попко. 7-й сеяный из Нур-Султана уступил Гиирту в двух сетах – 4:6, 4:6.

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