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Более 7 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Шымкента

Более 7 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Шымкента polisia.kz
В Шымкенте полицейские задержали троих сбытчиков наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Двое были задержаны в микрорайоне Достык сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности. У них изъяты два полиэтиленовых пакета с наркотиками.

Затем в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» в жилом массиве Кайнар булак полицейские задержали еще одного мужчину, у которого также был обнаружен мешок с наркотическим веществом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое является сушеной марихуаной общим весом 7 кг 188 грамм. Следует отметить, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности и были судимы. Пресс-служба МВД РК

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под стражей.

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