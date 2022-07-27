ЧП на заводе «КазАзот»: в цехе обрушилась крыша

В Актау произошло обрушение кровли цеха на АО «КазАзот». Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Lada.kz, в ночь с 24 на 25 июля со стороны АО «КазАзот» донесся сильный грохот, похожий на взрыв. Об этом изданию сообщили горожане.

В пресс-службе АО «КазАзот» уточнили, что на предприятии произошло частичное обрушение кровли крыши здания цеха производства сложных минеральных удобрений (ПСМУ).

Инцидент произошел 24 июля в 05:20. Из-за неблагоприятных метеоусловий, а именно, аномальная температура окружающей среды в течение последних двух недель, сильный дождь, а также гроза с сильными порывами ветра в день инцидента привели к частичному обрушению кровли здания. Технологическое оборудование не пострадало. Место обследовано аварийно-спасательной службой ТОО «Жалын «Өрт сөндіруші». Пресс-служба АО «КазАзот»

Отмечено, что опасная зона ограждена. Доступ персоналу закрыт. Угрозы для жизни и здоровья персонала предприятия и населения нет.