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В Медеуском районе Алматы найден оружейный схрон

Найден в Медеуском районе Алматы Фото: polisia.kz
В Алматы найден еще один схрон оружия, сообщает Zakon.kz.

Располагался схрон в дачном массиве Медеуского района. Сотрудники криминальной полиции совместно с сотрудниками Службы государственной охраны обнаружили его возле бетонного ограждения в радиусе 70 метров.

В процессуальном порядке приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 287 УК РК, 2 пистолета системы Макаров, гладкоствольное ружье, 512 патронов разного калибра, в том числе и для автомата Калашникова, 22 гранаты, в том числе боевые, а также радиостанция. Кроме того, в тайнике обнаружены наркотические вещества растительного и порошкообразного характера. Пресс-служба МВД РК

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