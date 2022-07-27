В Медеуском районе Алматы найден оружейный схрон
Фото: polisia.kz
В Алматы найден еще один схрон оружия, сообщает Zakon.kz.
Располагался схрон в дачном массиве Медеуского района. Сотрудники криминальной полиции совместно с сотрудниками Службы государственной охраны обнаружили его возле бетонного ограждения в радиусе 70 метров.
В процессуальном порядке приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 287 УК РК, 2 пистолета системы Макаров, гладкоствольное ружье, 512 патронов разного калибра, в том числе и для автомата Калашникова, 22 гранаты, в том числе боевые, а также радиостанция. Кроме того, в тайнике обнаружены наркотические вещества растительного и порошкообразного характера. Пресс-служба МВД РК
В рамках уголовного дела назначены судебно-баллистическая и судебно-химическая экспертизы.
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