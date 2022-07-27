Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

Отрицательный тест на коронавирус Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 после заражения коронавирусом на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на лечащего врача главы Белого дома Кевина О'Коннора.

В связи с этим, по словам медика, американский лидер прекратит соблюдать строгие меры изоляции.

Ранее стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни были умеренными. Байден продолжал работать удаленно.

По словам врачей, болезнь протекала легко, несмотря на его преклонный возраст.

Ни у одного из 17 человек, с которыми президент находился в тесном контакте, пока не обнаружили коронавирус.

Читайте также

Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО – СМИ

Владимиру Зеленскому вручили британскую награду имени Уинстона Черчилля

Ситуация в Украине: ЕС продлил санкции против России, украинцы хотят предложить Борису Джонсону пост

Константин Вноровский
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
возможности Алматинского метрополитена и его развитие
Метро в Алматы убыточно: что еще мы не знали о подземке
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления