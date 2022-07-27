СМИ: Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на COVID-19 после заражения коронавирусом на прошлой неделе, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на лечащего врача главы Белого дома Кевина О'Коннора.

В связи с этим, по словам медика, американский лидер прекратит соблюдать строгие меры изоляции.

Ранее стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни были умеренными. Байден продолжал работать удаленно.

По словам врачей, болезнь протекала легко, несмотря на его преклонный возраст.

Ни у одного из 17 человек, с которыми президент находился в тесном контакте, пока не обнаружили коронавирус.