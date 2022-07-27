8 человек пострадали в массовом ДТП под Павлодаром
Фото: Zakon.kz
Авария произошла 27 июля на трассе Кенжеколь – Павлодар. Столкнулись автобус и легковые автомобили ВАЗ и Volkswagen, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области, автобус марки JAC столкнулся с автомобилем ВАЗ, который, продолжив движение, ударил автомобиль Volkswagen.
В результате дорожного происшествия за медицинской помощью обратились 8 человек – все пассажиры ВАЗ и Volkswagen. В автобусе пассажиров не было.
В пресс-службе добавили, что автобус водворен на штрафную стоянку. Проводится проверка.
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