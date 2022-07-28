Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ФРС США повысила процентную ставку до 2,25-2,5%

ФРС США повысила базовую ставку до 2,25–2,5% Фото: federalreserve.gov
Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку — на 0,75%, до 2,25–2,5% годовых, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте американского регулятора.

Последний раз регулятор повышал ставку 15 июня также на 0,75%, до 1,5–1,75%.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным. Кроме того, Федрезерв подтвердил, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.

Согласно прогнозам, к концу текущего года она может составить 3,4%, к концу 2023 года — 3,8%, а к концу 2024 года —3,4%.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Инфляция остается повышенной, что отражает дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители, а также более обширное ценовое давление, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Вместе с тем ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%.

Читайте также

Султанов: Весь мир сегодня разгребает проблемы с газом, нефтепродуктами и продовольствием

Причины роста цен на молоко назвали в Казахстане

Как искали сахар-сырец для Казахстана, рассказал Карашукеев

Константин Вноровский
США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
возможности Алматинского метрополитена и его развитие
Метро в Алматы убыточно: что еще мы не знали о подземке
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
мастера флирта и соблазна, астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Мастера флирта и соблазна: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления