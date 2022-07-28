ФРС США повысила процентную ставку до 2,25-2,5%
Информация об этом появилась на сайте американского регулятора.
Последний раз регулятор повышал ставку 15 июня также на 0,75%, до 1,5–1,75%.
ФРС отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным. Кроме того, Федрезерв подтвердил, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.
Согласно прогнозам, к концу текущего года она может составить 3,4%, к концу 2023 года — 3,8%, а к концу 2024 года —3,4%.
Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.
Инфляция остается повышенной, что отражает дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители, а также более обширное ценовое давление, - говорится в пресс-релизе ведомства.
Вместе с тем ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%.