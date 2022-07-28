ФРС США повысила процентную ставку до 2,25-2,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку — на 0,75%, до 2,25–2,5% годовых, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте американского регулятора.

Последний раз регулятор повышал ставку 15 июня также на 0,75%, до 1,5–1,75%.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет уместным. Кроме того, Федрезерв подтвердил, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.

Согласно прогнозам, к концу текущего года она может составить 3,4%, к концу 2023 года — 3,8%, а к концу 2024 года —3,4%.

Руководство регулятора отметило ослабление производственных показателей и расходов в американской экономике и в то же время указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

Инфляция остается повышенной, что отражает дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители, а также более обширное ценовое давление, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Вместе с тем ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%.