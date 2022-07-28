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Андрей Голубев проиграл на старте турнира в Хорватии

Голубев Гонсалес турнир в Хорватии Фото: Instagram/andreygolubev87
Матч, который продлился один час и 42 минуты, завершился в двух сетах с общим счетом 4:6, 6:7. Встреча проходила на стадии 1/8 финала турнира, сообщает Zakon.kz.

Андрей Голубев дебютировал на турнире парного разряда в Умаге (Хорватия), сообщает Sports.kz.

В паре с аргентинским партнером Максимо Гонсалесом Голубев сыграл против боснийско-португальского дуэта Томислав Бркич – Франсишку Кабраль и потерпел поражение.

По ходу встречи казахстанец и аргентинец исполнили две подачи навылет и совершили две двойные ошибки. Также, Голубев и Гонсалес выиграли шесть очков и три гейма подряд.

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