Очевидцы рассказали о гибели рабочего на стройке в Алматы

По факту гибели рабочего полиция ведет расследование. Его результаты покажут, кто виновен в смерти рабочего и какое наказание последует, сообщает Zakon.kz.

О страшной гибели рабочего на стройке в Алматы рассказали очевидцы. По словам людей, он упал с башенного крана на строительном объекте в микрорайоне Жетысу, сообщает телеканал «‎Астана»‎.

Это упала часть стрелы. Когда посмотрели в окно, он лежал, возле головы была лужа крови. К нему подбежали другие люди, которые были на стройке. И быстро отошли, потому что, очевидно, он уже был мертв. жительница мкр Жетысу Оксана

Стройку местные жители называют проблемной. Именно поэтому некоторые опасаются показывать лица. Люди не раз выходили с требованием остановить возведение объекта, поскольку работы ведут с нарушениями.

Расстояние между домами, инсталляция. Все санитарные нормы. Кран, когда они начали работать, он вот так возле окон проходит. А над крышами вот тех домов девятиэтажных, он прям над крышами ходил. жительница мкр Жетысу Оксана

Другая жительница микрорайона Гульнар Келмурзанова рассказала, что на месте стройки была парковка.

Почему, когда выдают разрешение на строительство, не смотрят, можно тут возводить или нет? Тут все дома стоят впритык друг к другу. Детям играть негде. Гульнар Келмурзанова

Этой весной, после череды жалоб, строительство жилого комплекса приостановили. В момент трагедии заказчик как раз намеревался демонтировать башенный кран. Он без необходимости простоял на объекте несколько месяцев. Сейчас власти пересматривают проект. Что появится на этом месте, пока не ясно.

Сейчас реализация проекта на пересмотрении с изменением плана детальной планировки города. руководитель отдела градконтроля по Ауэзовскому и Наурызбайскому району Медет Рабаев

26 июля в 17:42 в микрорайоне Жетысу-3 в результате падения крана погиб слесарь строительного объекта 1989 года рождения. Второй рабочий получил травму головы и после оказания медицинской его отпустили домой.