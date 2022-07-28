Ким Чен Ын: КНДР готова к любым столкновениям с США
Вооруженные силы КНДР готовы реагировать на любой кризис, в том числе столкновение с США, а силы ядерного сдерживания страны готовы к мобилизации в любой момент, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины перемирия в Корейской войне, передает РБК.
Наши Вооруженные силы сейчас полностью готовы отреагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии.Ким Чен Ын
Вместе с тем северокорейский лидер предупредил правительство Южной Кореи и ее президента Юн Сок Ёля, что в случае попыток противостоять КНДР в военном плане Сеул и его армию ждет уничтожение. В том числе он отметил и создание платформы для упреждающего ракетного удара Kill Chain, о разработке которой неоднократно говорили в Сеуле.
Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощными силами, и режим Юн Сок Ёля и его армия будут уничтожены.Ким Чен Ын
Yonhap отмечает, что это первый раз, когда лидер КНДР назвал имя президента Южной Кореи после прихода последнего к власти в мае этого года.