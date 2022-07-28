Врач назвала опасность тренировок в жаркую погоду
Тренировки летом могут привести к обезвоживанию и тепловому удару, уверена врач-терапевт Наталья Просянникова, сообщает Lenta.ru.
В первую очередь Просянникова посоветовала избегать интенсивных спортивных нагрузок, если термометр показывает высокую температуру воздуха.
Даже незначительная физическая нагрузка приводит к повышению теплопродукции организма, а в жаркую погоду наши кровеносные сосуды расширяются еще быстрее, пульс учащается до максимума. Все это может привести к тепловому удару, судорогам и сведению мышц.Наталья Просянникова
Кроме того, интенсивные тренировки, например, кардио или силовые, могут спровоцировать обезвоживание организма, если пить недостаточно воды в процессе занятий.
Вместе с водой из организма выходит и натрий, а его потеря приводит к усталости, головной боли и головокружению. Поэтому важно грамотно пополнять водный баланс, пить небольшими глотками воду на всем протяжении тренировки.
Врач также назвала самое благоприятное время для спорта в летний период.
В утренние и вечерние часы температура и влажность на улице ниже, чем в дневное время. Это способствует большей продуктивности тренировок.Наталья Просянникова
При этом она порекомендовала во время упражнений внимательно следить за состоянием организма и прекратить тренировку, если появились слабость, головокружение, головная боль или другие неприятные симптомы.
В заключение Просянникова посоветовала для тренировок в жаркую погоду приобрести одежду из дышащих материалов, выбирать место в тени и брать с собой достаточное количество воды.
Сразу после тренировки не следует бежать в холодный душ или реку. Нужно дать организму прийти в себя и наладить теплообмен, вернуться к своей норме. В противном случае существует риск серьезно простудиться и нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе.