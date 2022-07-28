Курсы валют на 28 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 28 июля 2022 года (на 9:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 480,16 (+0,33), к евро – 486,93 (-1,3), к рублю – 7,94 (-0,27). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 484,5 тенге, продажи – 491 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 482 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,6 тенге. Читайте также Свыше 364 млрд тенге поступило в госбюджет из Бостандыкского района Алматы Тарифы на коммунальные услуги временно снизили в 12 регионах Казахстана Доллар еще немного подорожал на торгах, а рубль подешевел

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