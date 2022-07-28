Глава спецшколы для детей-сирот осуждена на 4 года за хищение 12 млн тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о завершении досудебного расследования в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот ВКО Базархановой А. по факту хищения свыше 12 млн бюджетных тенге, сообщает Zakon.kz.

Базарханова А. в период с 2013-го по 2019 год похитила бюджетные средства, выделенные для проведения лечебной физкультуры. Директор получала зарплату на проведение учебных часов без фактического проведения занятий. Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге, которые после снятия наличными передавали директору.

Отмечено, что фактически работники не выполняли дополнительную работу.

Также в целях погашения личной задолженности перед знакомой она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тыс. тенге. Пресс-служба АФМ РК

Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что Базарханова вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.