ПРАВМЕДИА: все о камеральном контроле
Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА «Налоговый камеральный контроль. Процедурные и процессуальные аспекты».
Вы узнаете:
как проводится камеральный контроль;
как исполнить или обжаловать уведомление об устранении нарушений;
как подать пояснение и обжаловать решение о признании уведомления неисполненным;
какие последствия возникают при неисполнении уведомления;
актуальная судебная практика.
Ведущий: Максим Баженов, руководитель юридической фирмы, лучший профессиональный юрист 2015 года по версии Казахстанского международного арбитража, член ПЮК KazBar.
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