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ПРАВМЕДИА: все о камеральном контроле

ПРАВМЕДИА камеральный контроль Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА «Налоговый камеральный контроль. Процедурные и процессуальные аспекты».

Вы узнаете:

  • как проводится камеральный контроль;

  • как исполнить или обжаловать уведомление об устранении нарушений;

  • как подать пояснение и обжаловать решение о признании уведомления неисполненным;

  • какие последствия возникают при неисполнении уведомления;

  • актуальная судебная практика.

Ведущий: Максим Баженов, руководитель юридической фирмы, лучший профессиональный юрист 2015 года по версии Казахстанского международного арбитража, член ПЮК KazBar.

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Анастасия Стативкина
ПРАВМЕДИА
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