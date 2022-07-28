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Самый популярный казахстанский холостяк сломал ребро

блогер ребро спорт травма Фото: Instagram/dimashadilet
Казахстанский блогер Димаш Адилет на странице в Instagram рассказал поклонникам, что получил спортивную травму: сломал ребро. По его словам, это произошло примерно пять недель назад, сообщает Zakon.kz.
Интересная часть в том, что когда я пошел к травматологу, мне сказали, что перелома нет и, скорее всего, это травма мягких тканей. Димаш Адилет

Как сказано в публикации, он спокойно проходил с переломом еще две недели.

И дальше вовсю занимался спортом (так получилось, что у меня всегда был высокий болевой порог), пока боль не стала слишком явной. После второго похода к врачу все же обнаружили (еще более серьезный) перелом. В общем, самая некомфортная часть этой травмы в том, что ребра никак не загипсовать, поэтому двигаться, глубоко дышать и лежать не очень приятно.Димаш Адилет

Но, как заявил казахстанский холостяк, «ничего страшного, восстановление проходит хорошо, еще пару недель – и снова в бой».

Комментаторы единодушно пожелали ему скорейшего выздоровления.

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Адилет Димаш Казахстан
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