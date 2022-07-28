Хоккейный клуб «Барыс» усилился американским нападающим
Контракт с казахстанским клубом Джереми Бракко подписал до 30 апреля 2023 года.
Напомним, 20 июля казахстанский хоккейный клуб «Барыс» объявил о пополнении своего состава на новый сезон. Со столичным коллективом подписали контракты Джесси Грэм (Канада), Джереми Бракко (США) и Кирилл Максимов (Россия).
Практически всю свою карьеру форвард играл в Северной Америке в составе юниорской и молодежной сборных США. Джереми становился чемпионом мира. В сезоне 2017/18 Бракко выиграл Кубок Колдера в составе «Торонто Марлис». За 169 матчей в АХЛ он заработал 145 (32+113) очков.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за немецкий «Крефельд Пингвин». За 54 матча в чемпионате Германии Джереми записал в свой актив 54 (14+40) балла, стал лучшим ассистентом и бомбардиром своей команды.
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