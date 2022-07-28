Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Хоккейный клуб «Барыс» усилился американским нападающим

нападающий Фото: скриншот видео
Американский нападающий Джереми Бракко прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан. Его встретили в аэропорту и угостили баурсаками, передает Zakon.kz.

Контракт с казахстанским клубом Джереми Бракко подписал до 30 апреля 2023 года.

Напомним, 20 июля казахстанский хоккейный клуб «Барыс» объявил о пополнении своего состава на новый сезон. Со столичным коллективом подписали контракты Джесси Грэм (Канада), Джереми Бракко (США) и Кирилл Максимов (Россия).

Практически всю свою карьеру форвард играл в Северной Америке в составе юниорской и молодежной сборных США. Джереми становился чемпионом мира. В сезоне 2017/18 Бракко выиграл Кубок Колдера в составе «Торонто Марлис». За 169 матчей в АХЛ он заработал 145 (32+113) очков.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за немецкий «Крефельд Пингвин». За 54 матча в чемпионате Германии Джереми записал в свой актив 54 (14+40) балла, стал лучшим ассистентом и бомбардиром своей команды.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Алматы примет два этапа Кубка мира по шорт-треку

Андрей Голубев проиграл на старте турнира в Хорватии

Опубликовано расписание Олимпийских игр-2024 в Париже

Ирина Лукичева
Барыс
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Коронавирус Казахстан 27 июня
Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
мастера флирта и соблазна, астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Мастера флирта и соблазна: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления