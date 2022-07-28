Алматы примет два этапа Кубка мира по шорт-треку

Международный союз конькобежцев (ISU) представил календарь нового сезона Кубка мира по шорт-треку. Казахстан получил право принять два из 6 этапов этого престижного соревнования, передает Zakon.kz.

Кубок мира по шорт-треку в сезоне 2022/23 начнется 28 октября в канадском Монреале. Далее лучшие мастера переедут в американский Солт-Лейк-Сити, где с 4 по 6 ноября пройдет второй этап Кубка мира.

Два следующих этапа Кубка мира состоятся с 9 по 11 и с 16 по 18 декабря в Алматы. Казахстанский мегаполис уже принимал соревнование такого ранга по шорт-треку в 2018 году, однако тогда Алматы доверили только один из этапов Кубка мира.

После алматинских этапов сезон Кубка мира продолжится уже в 2023 году – с 3 по 5 февраля в немецком Дрездене и с 10 по 12 февраля в Дордрехте (Нидерланды).

Чемпионат мира по шорт-треку-2023 пройдет в Сеуле (Южная Корея) с 10 по 12 марта 2023 года.

К слову, на домашних этапах, как и на других соревнованиях, сборная Казахстана по шорт-треку выступит под руководством нового главного тренера. На смену многоуважаемому Мадыгали Карсыбекову у руля сборной теперь один из его учеников – Нурберген Жумагазиев, завершивший карьеру спортсмена несколько лет назад.

ISU также опубликовал список международных судей на сезон 2022/23, в который попали и казахстанские специалисты в трех категориях:

национальный судья/стартер;

международной судья/стартер;

судья/стартер ISU.

Казахстанские мастера шорт-трека на прошедших зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине показали наивысший для нашей команды результат. Абзал Ажгалиев занял 4 место, команда в целом – 5 позицию в смешанной эстафете, Адиль Галиахметов и Денис Никиша – 8-е место.

Добавим, что в Алматы весной 2023 года также состоятся финалы Кубков мира по двум другим зимним видам спорта – фристайлу-могулу и фристайлу-акробатике.

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