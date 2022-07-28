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Житель Тараза заявил о теракте – комментарий ДП

Житель Тараза заявил о теракте – комментарий ДП Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В Жамбылской области задержан подозреваемый в распространении ложной информации о теракте, передает Zakon.kz.
26 июля около 15:00 в Центр оперативного управления УП Тараза неизвестное лицо сообщило о том, что «33-летняя гражданка направляется в санаторий «Мерке» с взрывчатыми веществами в сумке». В ходе осмотра территории сотрудниками отдела районной полиции... никаких взрывчатых веществ и подозрительной гражданки не выявлено.Пресс-служба ДП Жамбылской области

В ведомстве отметили, что сотрудниками Меркенского РОП и районного отдела КНБ задержан 41-летний житель Тараза, который сообщил заведомо ложную информацию о теракте.

Подозреваемый полностью признал вину и водворен в ИВС.Пресс-служба ДП Жамбылской области

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

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