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Сколько получит победительница «Мисс Казахстан-2022»

Сколько получит победительница «Мисс Казахстан 2022» Фото: оргкомитет «Мисс Казахстан»
Кастинги на новый сезон конкурса «Мисс Казахстан» продолжаются, передает Zakon.kz.

Кастинг проходит в несколько этапов:

  • онлайн-заявки на официальном сайте «Мисс Казахстан»;

  • онлайн- и офлайн-собеседования;

  • региональные финалы по всему Казахстану, которые определят 30 финалисток.

Сколько получит победительница «Мисс Казахстан 2022»

Фото: оргкомитет «Мисс Казахстан»

Победительница конкурса получит 5 млн тенге, а также образовательный грант в одном из казахстанских университетов на все годы обучения. Гранд-финалистки получают фирменные мерчи конкурса, бьюти-боксы, флагманский смартфон, а также другие призы от спонсоров и партнеров. Победительницы представят Казахстан на международных конкурсах «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля», – рассказали в оргкомитете конкурса «Мисс Казахстан».

Сколько получит победительница «Мисс Казахстан 2022»

Фото: оргкомитет «Мисс Казахстан»

Кастинг-команду возглавила «Вице-мисс Казахстан-2016» Гульжан Давлетова.

В этом году мы принимаем заявки на участие от девушек с 17 до 26 лет. В первую очередь наша команда обращает внимание на харизму участницы, как она умеет себя подать, насколько уверена в себе, насколько образованна. Очень важным моментом является знание языков, ведь победительнице предстоит принять участие в международных конкурсах и показать лицо всего Казахстана.Гульжан Давлетова

Сколько получит победительница «Мисс Казахстан 2022»

Фото: оргкомитет «Мисс Казахстан»

Кастинги по всему Казахстану пройдут до 7 августа. Расписание можно найти на официальной странице конкурса в Instagram.

По словам президента конкурса «Мисс Казахстан» Айдай Исаевой, казахстанцы хотели бы, чтобы победила в первую очередь образованная, милосердная и красивая душой девушка.

Титул «Мисс Казахстан» должна гордо носить обладательница большого сердца, готовая нести добро, заботу и сострадание. Казахстанцы хотят видеть не только красивую внешность, но и внутреннюю красоту.Айдай Исаева

Финал конкурса «Мисс Казахстан-2022» запланирован на 19 ноября во Дворце Республики.

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