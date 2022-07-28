Льготный лизинг сельхозтехники в Казахстане: сколько миллиардов выделят на программу
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Глава государства на расширенном заседании правительства 14 июля поручил запустить в Казахстане льготный лизинг сельскохозяйственной техники. На программу планируется выделить порядка 40 млрд тенге, передает Zakon.kz.
Участники совещания, которое прошло в Министерстве сельского хозяйства РК, обсудили и согласовали основные подходы реализации механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл Даму» (Оператор РОП).
Данный механизм планируется принять в кратчайшие сроки, до начала массовых уборочных работ текущего года.
Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями.
Финансирование программы будет осуществляться дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек». На нее планируется выделить порядка 40 млрд тенге.
14 июля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решения вопроса продовольственной безопасности.
Глава государства поручил внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП.
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