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Льготный лизинг сельхозтехники в Казахстане: сколько миллиардов выделят на программу

льготный лизинг сельхозтехники в Казахстане, сколько выделят на программу Фото: unsplash
Глава государства на расширенном заседании правительства 14 июля поручил запустить в Казахстане льготный лизинг сельскохозяйственной техники. На программу планируется выделить порядка 40 млрд тенге, передает Zakon.kz.

Участники совещания, которое прошло в Министерстве сельского хозяйства РК, обсудили и согласовали основные подходы реализации механизма льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО «Жасыл Даму» (Оператор РОП).

Данный механизм планируется принять в кратчайшие сроки, до начала массовых уборочных работ текущего года.

Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями.

Финансирование программы будет осуществляться дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек». На нее планируется выделить порядка 40 млрд тенге.

14 июля на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решения вопроса продовольственной безопасности.

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