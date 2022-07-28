Глобальные тренды в образовании обсудили отечественные эксперты

Неформальная встреча специалистов в области образования прошла в Нур-Султане по эгидой КФ «Академия Елбасы». Главная тема обсуждения – актуальные исследования и глобальные тренды в сфере образования.

Темами обсуждения стали вопросы школьного и вузовского обучения, взаимодействия бизнеса и науки. Так, по словам директора «Академии Елбасы», высшее образование должно решать вопросы и проблемы экономики, поэтому необходимо активно привлекать бизнес для составления учебных программ.

Каждый вуз должен быть максимально укомплектованным и нацеленным на решение проблем региона, в котором он расположен. Я уверен, что в будущем высшее образование будет совмещать и комбинировать необычные дисциплины, развивать навык работы на результат и другие необходимые для нашей страны вещи. Директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин

Фото: пресс-служба фонда «Академия Елбасы»

Будущее – в персонализированном образовании, именно на этом будет основываться вся система подготовки кадров со школ и до вузов.

Уверен, что важно развивать и персонализированное образование, поэтому в Академии мы реализуем проект, который позволяет выявлять таланты и способности детей, ведь традиционно такие вещи у нас проводятся через олимпиады, научные соревнования и интеллектуальные игры, в которых участвуют самые подготовленные школьники, имеющие доступ к качественному образованию в сильных школах, – пояснил Амрин.

Методика Qabilet – уникальный инструмент ранней диагностики способностей детей.

Наша методика Qabilet позволяет выявлять таланты ребенка уже в 5-6-летнем возрасте и продолжается на протяжении всех школьных лет, эволюционируя в диагностику критического мышления и креативности. Как результат, вырабатывается «профиль таланта», иллюстрирующий ключевые направления для развития индивидуума. Все это дает возможности составлять персональное обучение для такого ребенка. По окончании школы ребенок уже будет являться специалистом в своей области, а высшее образование только поможет и дальше совершенствовать навыки и углублять знания, – резюмировал директор «Академии Елбасы».

Фото: пресс-служба фонда «Академия Елбасы»

Участниками мероприятия стали представители странового офиса Всемирного банка, British Council, Информационно-аналитического центра МОН РК, Национальной Академии образования им. Ы. Алтынсарина, Казахстанского института общественного развития, КИСИ при Президенте РК и др.

Корпоративный фонд «Академия Елбасы» реализует инициативу Первого Президента РК «El Úmiti». Совместно с МОН РК, местными исполнительными органами по всей республике реализуются образовательные проекты с охватом более 750 тысяч детей и молодежи.