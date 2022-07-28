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Юсуф Ашрапов принес Казахстану вторую медаль Чемпионата мира по борьбе

греко-римская борьба Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по греко-римской борьбе отметилась второй медалью на Чемпионате мира U17, передает Zakon.kz.

Успеха добился Юсуф Ашрапов в категории до 60 кг. В схватке за третье место ему противостоял иранский борец Абольфази Миршекар.

В упорной борьбе сильнее оказался Ашрапов. Он выиграл с разницей в один балл – 11:10.

Данная награда стала второй у казахстанской команды на этом ЧМ. Ранее «бронзу» завоевал Арсен Жума. 

Турнир проходит в Италии.

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