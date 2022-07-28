Снежные барсы попали в фотоловушку сразу в двух нацпарках
Фото: pixabay
В двух национальных парках Казахстана фотоловушка засняла снежных барсов. В настоящее время в стране насчитывается около 140-180 особей, сообщает Zakon.kz.
Хищники населяют 9 особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском (первое видео) и Сайрам-Угамском (второе видео) национальных парках.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
Как отмечено в публикации, животное внесено в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает.
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