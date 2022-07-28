Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Снежные барсы попали в фотоловушку сразу в двух нацпарках

фотоловушка хищник Фото: pixabay
В двух национальных парках Казахстана фотоловушка засняла снежных барсов. В настоящее время в стране насчитывается около 140-180 особей, сообщает Zakon.kz.
Хищники населяют 9 особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском (первое видео) и Сайрам-Угамском (второе видео) национальных парках.Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

Как отмечено в публикации, животное внесено в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает.

Читайте также

Рыбные места в Казахстане: как государство борется с браконьерством

Разгрузочными днями объяснили вид исхудавшей лисы в зоопарке Караганды

Французским магазинам с кондиционерами запретят открывать двери настежь

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Коронавирус Казахстан 27 июня
Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления