Снежные барсы попали в фотоловушку сразу в двух нацпарках

Фото: pixabay

В двух национальных парках Казахстана фотоловушка засняла снежных барсов. В настоящее время в стране насчитывается около 140-180 особей, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: