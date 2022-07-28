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WhatsApp выписали штраф на 18 млн рублей в России

Россия, месенджер Фото: pexels
Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 млн рублей (143 402 839 тенге) за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории России, передает Zakon.kz.
Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей, - зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Пункт статьи предусматривает ответственность за повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России, пишет ТАСС.

Представитель компании на заседание не явился, хотя был уведомлен о нем надлежащим образом.

Это не первый штраф в отношении WhatsApp за данное правонарушение. В конце августа прошлого года мессенджер был оштрафован на 4 млн рублей (31 814 128 тенге) за отказ локализовать данные российских пользователей.

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, но осуществляют деятельность на территории страны. 

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