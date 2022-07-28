Parimatch Foundation поддержал детский закрытый турнир по футболу в Шымкенте

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation поддержал организацию детского закрытого чемпионата по футболу «Жайдарлы Жаз», в котором приняли участие подопечные Детского дома №4 города Шымкент.

Турнир проходил в течение двух дней, 23 и 24 июля, на территории детского лагеря «Уш Булак». В соревновании приняли участие 48 игроков, включая 30 детей из Детского дома №4 Шымкента, которые являются воспитанниками программы «Спортивный Наставник» Parimatch Foundation.

Фото: Parimatch Foundation

Напоминаем, в ноябре 2021 года благотворительный фонд открыл две новые секции по футболу и баскетболу в одном из самых крупных детских домов Шымкента. Детям предоставили новую форму, спортивный инвентарь, а также профессиональных тренеров с внушительным послужным списком и большими достижениями в спорте. После упорных тренировок молодые спортсмены начали принимать активное участие в городских и республиканских турнирах, которые также поддерживает Parimatch Foundation.

Прошел почти год с запуска программы «Спортивный Наставник» в Детском доме №4 города Шымкент. Ребята не только проявили энтузиазм в первый же день открытия секций, но и сохранили этот заряд энергии на протяжении всего года, что сразу видно по результатам. Мы с большим удовольствием следим за их развитием и гордимся каждым новым достижением. Виктория Андреева, менеджер проектов PM Foundation в Казахстане

Фото: Parimatch Foundation

Гордиться, действительно, есть чем. В прошедшем турнире одна из команд Детского дома №4 заняла первое место и победила в двух номинациях: лучший нападающий и лучший вратарь. Наставником юных чемпионов выступал уже полюбившийся тренер Турлиев Марат, КМС и чемпион Казахстана по футболу, бывший игрок шымкентского «Жигера» и алматинского «Кайрата».

Фото: Parimatch Foundation

Дети очень талантливые и старательные. Они всегда выкладываются на тренировках, стремятся стать лучшими, независимо от своих жизненных обстоятельств. Очень приятно, что есть такие организации, как Parimatch Foundation, которые поддерживают спортивные проекты для детей, делает их доступными там, где они необходимы. Уверен, что в будущем мы завоюем еще больше побед. Марат Турлиев, тренер.

Спорт — это не только победы. Руководство детского дома отмечает положительные изменения в настроении и развитии своих подопечных с появлением новых спортивных секций.

Фото: Parimatch Foundation

Нашим подопечным выпал непростой жизненный путь. Где-то они были лишены простых детских радостей, где-то еще не затянулись душевные раны. Спорт для них — бесценен. Он успокаивает, дарит положительные эмоции и развивает самооценку. Последний учебный год был особенно счастливым для наших деток. Благодаря финансовой поддержке Фонда с детьми работают замечательные тренера, настоящие профессионалы с большой экспертизой. Для детей - это действительно позитивный пример спортсмена, друга, наставника. Ребята их очень любят и с удовольствием ходят на тренировки. Хотелось бы пожелать фонду только успехов и процветания! — поделилась впечатлениями Нурсауле Тастыбаева, директор Детского дома №4 Шымкента.

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда — улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.