Нового генерального прокурора назначили в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Андрея Костина, сообщает Zakon.kz.

Ранее Андрей Костин занимал пост главы правового комитета Верховной Рады.

Он родился 17 апреля 1973 в Одессе. Работал в разных адвокатских компаниях и других организациях, прошел путь от юриста до руководителя компании. Свою политическую деятельность он начал в 2010 году и стал депутатом Одесского горсовета от фракции партии Фронт перемен. А в 2019 году вошел в Верховную Раду от партии Слуга народа.

17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.