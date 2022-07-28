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Нового генерального прокурора назначили в Украине

Нового генерального прокурора назначили в Украине Фото: Facebook/andriy.kostin.5
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Андрея Костина, сообщает Zakon.kz.

Ранее Андрей Костин занимал пост главы правового комитета Верховной Рады.

Он родился 17 апреля 1973 в Одессе. Работал в разных адвокатских компаниях и других организациях, прошел путь от юриста до руководителя компании. Свою политическую деятельность он начал в 2010 году и стал депутатом Одесского горсовета от фракции партии Фронт перемен. А в 2019 году вошел в Верховную Раду от партии Слуга народа.

17 июля Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и отстранил главу СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

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Анастасия Стативкина
Ситуация в Украине Украина
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