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Сколько благоустроенных туалетов появится на дорогах Казахстана до 2025 года

Казахстан благоустроенные туалеты установка планы сроки Фото: Zakon.kz
На республиканских автодорогах до 2025 года планируется установить несколько сотен объектов сервиса с благоустроенными санитарно-гигиеническими узлами. Об этом говорится в ответе министерства индустрии и инфраструктурного развития на запрос Zakon.kz.

На постоянной основе казахстанцы высказывают недовольство по поводу объектов придорожного сервиса. Особенно эта проблема приобретает актуальность в сезон отпусков.

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В редакции Zakon.kz решили узнать, как обстоят дела с обеспеченностью современными туалетами автодорог страны.

В ответ на вопрос корреспондента по поводу установки СГУ в Мининдустрии сообщили, что в настоящее время протяженность автодорог республиканского значения составляет 25 тысяч км, где расположены 1 677 единиц объектов придорожного сервиса, из которых 1 147 объектов или 68% соответствуют национальному стандарту РК.

Уточняется, что национальный стандарт РК разработан на основе международного стандарта и классифицирует объекты сервиса на четыре категории: «А», «В», «С», «D». Категории различаются составом объектов сервиса. При этом во всех категориях предусмотрено обязательное наличие благоустроенных санитарно-гигиенических узлов (СГУ).

Вдобавок для определения единых требований, применяемых при установке модульных СГУ в прошлом году АО «НК «КазАвтоЖол» разработаны и утверждены «Правила размещения и оформления модульных объектов придорожного сервиса на площадках отдыха» согласно требованиям национального стандарта. Правила размещения и оформления модульных объектов сервиса на площадках отдыха (дизайн-код)» разработаны для выработки и утверждения единых требований к туалетным павильонам на автодорогах, туристических зонах, установления и применения единых требований (стандартов) предъявляемым к СГУ.

Для развития придорожного сервиса АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с акиматами подписаны региональные планы мероприятий по развитию объектов сервиса, а также проводятся переговоры с потенциальными инвесторами по строительству объектов сервиса. По итогам прошлого года было приведено в соответствие национальному стандарту 66% существующих объектов сервиса, а также за счет частных инвестиций установлено 72 новых объектов сервиса с благоустроенными СГУ. До конца текущего года планируется приведение 74% существующих объектов сервиса в соответствие национальному стандарту, а также установить за счет частных инвесторов 68 новых объектов сервиса с благоустроенными СГУ. В целом, для обеспечения всех республиканских автодорог современными объектами сервиса в период до 2025 года планируется установить 297 объектов сервиса с благоустроенными СГУ. Пресс-служба МИИР РК

При этом в МИИР заверили, что работа в данном направлении идет на постоянной основе.

Касательно установки благоустроенных СГУ в городах и населенных пунктах в министерстве указали, что эти вопросы не входят в их компетенцию и рекомендовали обратиться к местным исполнительным органам.

Справочно:

Категория «D» - АЗС и пункт розничной торговли.

Категория «С» - стоянка, пункт розничной торговли и общественного питания.

Категория «В» - АЗС, мотель, общественные душевые кабины, пункт розничной торговли и общественного питания, СТО, мойка, охраняемая стоянка, пункт медицинской помощи.

Категория «А» включает в себя полный перечень услуг категории «В», а также торгово-развлекательную зону.

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Оксана Скибан
МИИР РК Казахстан
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