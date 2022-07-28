Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ЧП на НПЗ в Атырау: когда завод возобновит работу

ЧП завод работа Фото: anpz.kz
27 июля Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановил работу. В пресс-службе НПЗ назвали время возобновления производства, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 27 июля в Атырау произошла аварийная остановка нефтеперерабатывающего завода.

Позднее в Министерстве энергетики РК озвучили причину аварийной остановки.

Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО «КТК-К» на 16 МВт. Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля.Пресс-служба Минэнерго РК

Как отмечено на сайте завода, после 22:00 27 июля электроснабжение Атырауского НПЗ было восстановлено.

Новость по теме

Авария на западе Казахстана не повлияла на отгрузку нефти с КТК

В тот же день (27 июля) в 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы, во время которых будет определена работоспособность оборудования.

В настоящее время работы по ликвидации технологического нарушения продолжаются. К подаче сырья на установки планируется приступить к вечеру 28 июля.Пресс-служба НПЗ

Читайте также

Две машины полностью сгорели после ДТП на трассе в Жамбылской области

Несчастный случай на АЗС в Усть-Каменогорске: погиб мужчина, обгорел подросток

Казахстанского журналиста пытались завербовать наркоторговцы

Анастасия Московчук
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Коронавирус Казахстан 27 июня
Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления