ЧП на НПЗ в Атырау: когда завод возобновит работу

Напомним, 27 июля в Атырау произошла аварийная остановка нефтеперерабатывающего завода.

Позднее в Министерстве энергетики РК озвучили причину аварийной остановки.

Как отмечено на сайте завода, после 22:00 27 июля электроснабжение Атырауского НПЗ было восстановлено.

В тот же день (27 июля) в 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы, во время которых будет определена работоспособность оборудования.