ЧП на НПЗ в Атырау: когда завод возобновит работу
Фото: anpz.kz
27 июля Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановил работу. В пресс-службе НПЗ назвали время возобновления производства, сообщает Zakon.kz.
Напомним, 27 июля в Атырау произошла аварийная остановка нефтеперерабатывающего завода.
Позднее в Министерстве энергетики РК озвучили причину аварийной остановки.
Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО «КТК-К» на 16 МВт. Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля.Пресс-служба Минэнерго РК
Как отмечено на сайте завода, после 22:00 27 июля электроснабжение Атырауского НПЗ было восстановлено.
В тот же день (27 июля) в 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы, во время которых будет определена работоспособность оборудования.
В настоящее время работы по ликвидации технологического нарушения продолжаются. К подаче сырья на установки планируется приступить к вечеру 28 июля.Пресс-служба НПЗ
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