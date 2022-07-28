Тараканы и крысы в многоэтажных домах – куда жаловаться алматинцам

Алматинцы стали чаще жаловаться на крыс, мышей, тараканов, клопов, комаров в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Управление развития коммунальной инфраструктуры города осуществляет все мероприятия по организации и проведению профилактической дератизации.

Профилактическая дератизация на территории города и в частных домовладениях должна проводиться два раза в год: в весенний и осенний периоды. По всем вопросам, связанным с грызунами, необходимо обратиться в вышеуказанное управление или в районный акимат по месту жительства.

В соответствии с п. 1 ст. 107 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», физические и юридические лица обязаны проводить дезинсекционные и дератизационные работы в местах проживания.

Для этого следует обратиться в специализированные дезинфекционные организации.

В многоэтажных домах работы по уничтожению грызунов должны проводиться раз в квартал. Их проводят кооперативы собственников квартир в подвалах, подъездах, на чердаках жилых домов, в мусорных урнах и вокруг них, а также в канализационных колодцах путем найма дезинфекционных организаций. Затраты на эти работы включены в оплату коммунальных услуг.

Жители многоэтажных домов имеют полное право требовать от управления КСК своевременного и эффективного выполнения этой работы.