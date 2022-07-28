Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Тараканы и крысы в многоэтажных домах – куда жаловаться алматинцам

Тараканы и крысы в многоэтажных домах – куда жаловаться алматинцам Фото: pixnio
Алматинцы стали чаще жаловаться на крыс, мышей, тараканов, клопов, комаров в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Управление развития коммунальной инфраструктуры города осуществляет все мероприятия по организации и проведению профилактической дератизации.

Профилактическая дератизация на территории города и в частных домовладениях должна проводиться два раза в год: в весенний и осенний периоды. По всем вопросам, связанным с грызунами, необходимо обратиться в вышеуказанное управление или в районный акимат по месту жительства.

В соответствии с п. 1 ст. 107 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», физические и юридические лица обязаны проводить дезинсекционные и дератизационные работы в местах проживания.

Для этого следует обратиться в специализированные дезинфекционные организации.

В многоэтажных домах работы по уничтожению грызунов должны проводиться раз в квартал. Их проводят кооперативы собственников квартир в подвалах, подъездах, на чердаках жилых домов, в мусорных урнах и вокруг них, а также в канализационных колодцах путем найма дезинфекционных организаций. Затраты на эти работы включены в оплату коммунальных услуг.

Жители многоэтажных домов имеют полное право требовать от управления КСК своевременного и эффективного выполнения этой работы.

В случае неисполнения председателем КСК своих обязанностей вы имеете право переизбрать его на общем собрании жильцов или решить вопрос в судебном порядке. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы

Читайте также

Привидения в зданиях Алматы: бояться или игнорировать

Градостроительный совет в Алматы заработает с августа

Как правильно пить воду в жару

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Коронавирус Казахстан 27 июня
Число заболевших КВИ за сутки в Казахстане превысило 3000
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления