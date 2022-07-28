Почти в 3 раза меньше купили долларов казахстанцы в июне 2022 года

Национальный банк Казахстана представил анализ ситуации на валютном рынке в июне 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, биржевой курс тенге в течение месяца изменялся в диапазоне 425,41–470,24 тенге за доллар. На конец июня он составил 470,24 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 13,3%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 12,1 млрд долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,1 млрд долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10 млрд долларов.

При этом в общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 81,8%, или 8,2 млрд долларов (в мае 2022 года – 81,5%, или 7 млрд долларов), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков.

Как отметили в Нацбанке, данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Между тем казахстанцы купили в июне на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 91,5 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились в 2,7 раза (в мае 2022 года – 249,7 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (237 млрд тенге) объем нетто-покупок снизился в 2,6 раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов – 46,4%, или 42,4 млрд тенге, российских рублей – 16,4%, или 15 млрд тенге, евро – 36,7%, или 33,6 млрд тенге. Нацбанк РК

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов за месяц снизились в 4,9 раза (снижение в 3,6 раза), на покупку российских рублей выросли на 5,7% (снижение в 3,5 раза) и на покупку евро выросли на 31% (рост на 15,1%).