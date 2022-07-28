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Себастьян Феттель объявил об уходе из «Формулы-1»

автогонщик, Себастьян Феттель Фото: formula1.com
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал свое решение покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2022, передает Zakon.kz.

Немецкий автогонщик работал в «Формуле-1» на протяжении последних 15 лет. В последние два года он был пилотом «Астон Мартин».

Решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, раздумывая над ним. В конце года я хочу потратить больше времени на размышления, на чем я сконцентрируюсь дальше, – отметил Себастьян Феттель.

Феттель отметил, что больше времени хочет проводить с семьей. Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

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