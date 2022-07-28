5 советов, как не стать жертвой криптомошенников

За последние 10 лет количество финансовых мошенничеств в Казахстане выросло в 2,4 раза. Международный эксперт, impact-предприниматель Вадим Синегин дал читателям Zakon.kz простые советы о том, как не стать жертвой мошенников, торгуя криптовалютами.

В последние годы мошенники часто используют рынок криптовалют, чтобы обмануть начинающих инвесторов. В 2021 году 46 тыс. человек во всем мире пострадали от мошенников, которые занимаются криптовалютой. Общий ущерб составил около 1 млрд долларов – это больше, чем ущерб в любой другой валюте.

Вадим Синегин отмечает, что мошенники пользуются доверчивостью и наивностью людей, которые мало разбираются в работе криптовалютного рынка.

Надлежащая финансовая грамотность – это способ избежать головной боли в криптомире. Она поможет не только использовать криптовалюту, но и выявить более прибыльные проекты, в которые можно инвестировать. Если человек понимает, что такое токеномика, какие процессы происходят с NFT и другими типами токенов, то он сможет лучше анализировать риски и перспективы этих проектов. Вадим Синегин

Однако начинающим инвесторам для старта нужно будет знать пять простых правил, чтобы быстро распознать зарождающуюся аферу и сохранить свои деньги. Этими правилами и поделился Вадим Синегин.

Лицензия – фундамент криптопроекта

В первую очередь, обращайте внимание на лицензию, в какой стране и где ее выдали. Лицензия позволяет криптокомпании официально работать с цифровыми активами, а также открывать счет в банке. Кроме того, если у компании есть лицензия, значит она проходит ежегодный финансовый аудит, что важно для инвестора.

Четкая цель – признак перспективности

Еще один важный критерий надежности — миссия и цель проекта. Часто энтузиасты создают проекты в криптоотрасли, чтобы изменить что-то в привычной отрасли. Когда у проекта есть четкие цели и миссия, то их выполнения легче отслеживать, а значит легче и оценить надежность и перспективность проекта.

Команда – ключ к успеху компании

Далее следует обращать внимание на команду проекта. Возможно участники проекта работали в крупных компаниях или сами создавали известные стартапы в криптосфере. Чем больше в команде профессионалов с разной специализацией, тем лучше. Как правило, участники проекта указаны на сайте компании. Если же команда скрывает себя под маской анонимности, то иногда стоит задуматься, почему она это делает? Стоит ли доверять неизвестным, которые отказываются находиться в свете общественности.

Прозрачность – признак надежности

Важно смотреть, раскрывает ли компания свою команду, создателя или собственника проекта. Насколько открыто они говорят о своей деятельности? Один из важнейших элементов прозрачности — White Paper проекта. Для криптокомпаний он также важен, как для обычных компаний их отчетность. Это документ, в котором излагается суть, цели и принципы работы криптовалютного проекта. Это главный источник информации о проекте, его обычно публикуют на сайте.

TVL – залог доверия инвесторов

Отдельно стоит рассмотреть то, сколько денег людей уже вложили в проект. Об этом можно судить по показателю Total Value Locked или TVL — чем он выше, тем больше денег было инвестировано в проект, а значит, ему доверяет большее людей.