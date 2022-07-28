3 казахстанца вложили в финпирамиду почти 4 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил очередной факт организации финансовой пирамиды HERMES LTD, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным агентства, в период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам HERMES LTD, по инвестиционным вкладам, путем обогащения одних участников за счет взносов других.
Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
По уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Пресс-служба АФМ РК
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