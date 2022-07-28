3 казахстанца вложили в финпирамиду почти 4 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявил очередной факт организации финансовой пирамиды HERMES LTD, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства, в период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам HERMES LTD, по инвестиционным вкладам, путем обогащения одних участников за счет взносов других.

Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.