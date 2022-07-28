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Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили в Жамбылской области

конопля Фото: скриншот видео
В регионе была создана выездная комиссия по уничтожению наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 27 июля коноплю на 30 га предпесковой территории Шуского района сначала скосили, а затем сожгли.

Всего с начала проведения профилактического мероприятия уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли.

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Елена Беляева
Жамбылская область
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