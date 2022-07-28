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Менеджер банка в Кокшетау похитил деньги клиента и проиграл их на ставках

менеджер Фото: pixabay
52-летний житель города Кокшетау обратился в полицию с заявлением о пропаже 310 тыс. тенге. По словам мужчины, каких-либо звонков от мошенников к нему не поступало и указанные средства он ни на какие счета не переводил, передает Zakon.kz.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК «Кража».

В рамках республиканского оперативно – профилактического мероприятия Anti – fraud сотрудниками Отдела криминальной полиции УП города Кокшетау была установлена причастность к данному преступлению 19-летнего менеджера банка, к которому несколькими днями ранее обращался заявитель.Пресс-служба ДП Акмолинской области

По словам задержанного, 14 июля он обслуживал клиента, который обратился по  вопросу оформления кредита. Воспользовавшись служебным положением, молодой человек перечислил на своей счет в букмекерской конторе 310 тыс. тенге, находящиеся на личном счете клиента. В последующем похищенные деньги менеджер поставил на ставки, но в результате все проиграл.

В настоящее время свою вину задержанный полностью признал, расследование уголовного дела продолжается.

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Елена Беляева
Кокшетау
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