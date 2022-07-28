Завладел 100 млн тенге: чиновника приговорили к 10,5 годам лишения свободы
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Осужден заместитель руководителя департамента экологии Департамента экологии по Кызылординской области Бекзат Тлегенов. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.
Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда Шымкента к 10 годам шести месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осужден заместитель руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Бекзат Тлегенов.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В Антикоре уточнили, что Тлегенов «признан виновным в завладении обманным путем 100 млн тенге, принадлежавших руководителям ТОО».
Также Тлегенов подстрекал руководителей ТОО к даче взятки якобы должностным лицам прокуратуры, департаментов госдоходов и экономических расследований Кызылординской области за прекращение дела о нарушениях экологического законодательства в отношении ТОО и отзыв уведомления органов государственных доходов.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В ведомстве отметили, что приговор не вступил в законную силу.
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