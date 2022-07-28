Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Завладел 100 млн тенге: чиновника приговорили к 10,5 годам лишения свободы

чиновника приговорили к 10,5 годам лишения свободы в Шымкенте Фото: freepik
Осужден заместитель руководителя департамента экологии Департамента экологии по Кызылординской области Бекзат Тлегенов. Об этом сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Zakon.kz.
Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда Шымкента к 10 годам шести месяцам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, осужден заместитель руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Бекзат Тлегенов.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре уточнили, что Тлегенов «признан виновным в завладении обманным путем 100 млн тенге, принадлежавших руководителям ТОО».

Также Тлегенов подстрекал руководителей ТОО к даче взятки якобы должностным лицам прокуратуры, департаментов госдоходов и экономических расследований Кызылординской области за прекращение дела о нарушениях экологического законодательства в отношении ТОО и отзыв уведомления органов государственных доходов.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что приговор не вступил в законную силу.

Читайте также

Организаторам игорного бизнеса назначили крупные штрафы в Кызылорде

Начался суд по делу об убийстве иностранца-охранника в Уральске

Экс-аким Кызылординской области вышел на свободу

Динара Халдарова
Антикор Кызылординская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз на 28 июля
Сильные дожди ожидаются в трех областях Казахстана – прогноз погоды на 28 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления