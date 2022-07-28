К миллионным штрафам приговорили сотрудников ДЧС в Талдыкоргане
Фото: Zakon.kz
Талдыкорганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении должностных лиц ДЧС по фактам взяточничества, передает Zakon.kz.
Экс-заместитель начальника департамента по ЧС Е. Ахашов за получение взятки осужден к штрафу в размере 6,7 млн тенге. Начальник ОЧС города Конаева А. Туркестанов за неоднократное получение взяток приговорен к штрафу в размере 47,1 млн тенге. Этим же приговором руководитель игрового зала казино «Золотое руно» Е. Аталикова за дачу взятки осуждена к штрафу в размере 6,7 млн тенге.Антикоррупционная служба по Алматинской области
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий полковника и подполковника гражданской защиты соответственно.
Приговор не вступил в законную силу.
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