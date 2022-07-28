Несколько «мертвых душ» обнаружила алматинка в своей квартире

Жительница Алматы обнаружила чужих людей, прописанных в ее квартире. Об этом она сообщила в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Пост алматинки опубликовали в общедоступной группе «Дежурный по городу Алматы».

Фото: Facebook/Дежурный по городу Алматы

25 июля на портале электронного правительства я обнаружила, что у меня в доме зарегистрированы на постоянной основе восемь неизвестных мне личностей! Чтобы зарегистрировать человека, нужно, чтобы собственник лично присутствовал в ЦОНе или подтвердил свое согласие через ЭЦП... Как такое возможно, что без моего ведома кто-то зарегистрировал чужих для меня людей? Почему теперь я должна тратить свое время на то, чтобы аннулировать эти действия, которые я не производила? – написала жительница Алматы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ).

Для того, чтобы узнать всю информацию по данному вопросу и разобраться, кто прописал незнакомых людей в квартиру, гражданам необходимо подать официальное обращение в МВД РК. Также это можно сделать с помощью сервиса электронных обращений на портале eGov.kz и e-Otinish в приложении eGov mobile. Данный сервис принимает обращения от граждан в уполномоченный орган для выяснений обстоятельств по разным правонарушениям. Управление по связям с общественностью АО «НИТ»

Вместе с тем, как отметили в управлении НИТ, «законные владельцы квартир могут выписать людей из жилья самостоятельно, воспользовавшись услугой «Снятие с прописки» на eGov.kz.

Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, рекомендуем не передавать свои ЭЦП-ключи третьим лицам и проверять свои данные в личном кабинете на портале eGov.kz. Управление по связям с общественностью АО «НИТ»

В комментариях под публикацией жительница Алматы сообщила, что ей удалось выписать из своей квартиры чужих людей.