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Глава «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский НПЗ

Атырау Фото: КМГ
Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод и ознакомился с ходом восстановительных работ, передает Zakon.kz.

Отмечается, что на текущий момент на Атырауском НПЗ производится поэтапное включение динамического оборудования и установок.

В частности, в ходе посещения завода Магзум Мирзагалиев поручил руководству предприятия в кратчайшие сроки завершить пуско-наладочные работы, восстановить работоспособность оборудования и продолжить отгрузку нефтепродуктов потребителям из текущих запасов. Кроме того, глава КМГ озвучил необходимость проведения необходимых работ и процедур для дальнейшей минимизации риска внештатных ситуаций.

Атырау

Фото: КМГ

В настоящее время на заводе продолжаются пуско-наладочные мероприятия, проводится поэтапное восстановление работы технологических объектов, очищение оборудования от нефтепродуктов и катализатора. На данных работах задействовано порядка 250 работников в круглосуточном режиме. На сегодня в запасах у нас имеется 26 тыс. тонн бензина, 22 тыс. тонн дизельного топлива, 4 тыс. тонн керосина. Бензина и дизельного топлива хватит для отгрузки потребителям на пять-шесть дней, керосина – на неделю, – доложил генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов.

Атырау

Фото: КМГ

Накануне на заводе была внезапно прекращена подача электроэнергии из внешних сетей, вследствие чего произошла практически полная остановка АНПЗ.

В настоящее время электроснабжение Атырауского НПЗ восстановлено. Подача сырья на переработку планируется вечером 28 июля.

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