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Шквал, гроза и сильная жара ожидаются в Казахстане

гроза Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны на 29 июля, передает Zakon.kz.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на севере, западе области сильный дождь. На севере, западе, юге области, ночью и утром на юге области – туман. Ветер северо-восточный ночью на севере, западе области, порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, западе области 23 м/с. В Петропавловске – гроза. Ветер северо-восточный сутки, 15-20 м/с.

В северной половине Карагандинской области – гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. В Караганде – гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

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На севере Кызылординской области – гроза. Ветер северо-западный на севере, в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области – гроза. Ветер северо-западный на севере области, в горных районах, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области – гроза.

На юге, западе Актюбинской области – гроза. Ветер северо-восточный, северный на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На востоке Атырауской области – гроза. Днем сильная жара +35°C. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Елена Беляева
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