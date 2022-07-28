К тюремному сроку приговорили директора школы-интерната в Усть-Каменогорске
Фото: Zakon.kz
Женщину признали виновной в хищении 12 млн тенге. Сумма была выделена на проведение лечебной физкультуры, передает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал «Астана», педагог уроки не проводила, а зарплату получала. Кроме того, она начислила сотрудникам допвыплаты, которые они должны были обналичить и сдать начальнице.
Также глава учреждения в счет уплаты личного долга устроила в школу знакомого. Фиктивно. Но зарплату в 700 тыс. тенге ему начисляла реальную.
Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что А. Базарханова вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Алибек Абдилов
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