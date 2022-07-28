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Задержаны все участники перестрелки в Есике

полиция Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Оружие, использованное в вооруженном конфликте, изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Под стражу помещены трое подозреваемых, 1992-1999 годов рождения. Ранее они отбывали наказание в исправительных учреждениях, передает Zakon.kz.
Основной фигурант был задержан в течение первых суток. Задержание оставшихся двух произведено вчера. Все трое водворены в ИВС. Использованное в конфликте огнестрельное оружие (помповое пятизарядное ружье) изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Уголовное расследование находится на особом контроле руководства областного департамента, – рассказал заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Есик

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Расследование проводится по трем статьям уголовного законодательства – «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство с применением оружия».

В ночь с 22 на 23 июля в больницу Есика доставили с огнестрельными ранениями двух местных жителей 18 и 30 лет, один из которых скончался в реанимации. Позднее полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины, который проходит по делу в качестве основного фигуранта.

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Алматинская область Есик
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