За полгода витамины в Казахстане подорожали в среднем на 30% – СМИ

Владельцы аптек отмечают, что, кроме повышения цен, в связи с конфликтом на территории Украины стали задерживаться поставки, а также пропал с прилавков ряд российских и украинских препаратов. Аналогов многих из них попросту нет, передает Zakon.kz.

По витаминам – прежде всего очень сильно подорожали российского производства. Почему? Потому что буквально недели три и полтора месяца назад два было скачка рубля. К рублю тенге упал. То есть ценовая политика рубля. Закупается в рублях и приравнивается к нашему тенге. Тенге по сравнению с рублем сильно упал, и разница от 20 тенге до 500 тенге чувствуется на наших лекарствах очень сильно. Владелец сети аптек Камилла Коберидзе

Аптекари рассказывают, сообщает КТК, подорожали и дорогостоящие БАДы, и дешевые профилактические средства – такие как аскорбиновая кислота, глюкоза, гематоген. Цены на них поднялись от 20 до 50 тенге. В некоторых аптеках даже перестали клеить ценники, поскольку стоимость продолжает увеличиваться с каждой закупкой.

По словам фармацевтов, цены изменились на все виды витаминов. К примеру, российский сироп шиповника в мае стоил 500 тенге, а сейчас – 680. Отечественная продукция, конечно, дешевле, но ненамного. И тоже подорожала. Если раньше бутылек нашей микстуры продавали по 300 тенге, то теперь – по 350.

В аптеках полагают: не хватает самых востребованных казахстанских препаратов потому, что в этом году к нам в страну прибыло много мигрантов из России и Украины. Они здесь живут, работают и, естественно, покупают медикаменты по доступной цене, а наши фармзаводы на приток иностранцев, вероятно, не рассчитывали. Поэтому производят меньше лекарств и витаминов, чем необходимо.

В Казахстане у нас есть несколько фармацевтических компаний, которые производят небольшое количество витаминов, небольшую линейку. То есть охват такой, как у россиян, у тех же белорусов, у той же Украины, мы не можем себе позволить. И, само собой, из-за ценовой политики они в первую очередь тоже исчезли. Что осталось – это, скорее всего, аскорбинка с глюкозой, которую мы все берем и детям, и себе, в обиходе каждый день, ее тоже сейчас не так много. И цена на нее поменялась. Камилла Коберидзе

В Минздраве уверяют, что еженедельно проводят мониторинги: проверяют, достаточно ли в аптеках медикаментов и не завышают ли предельные цены. В этом году нарушений не выявили.

Изменение цен, да, наблюдается: от 5 до 10%. Но это зависит от логистики, от транспортировки. Сейчас, знаете же, во всем мире в связи с геополитической ситуацией немножко затрудняется транспортировка, из-за этого, возможно, добавляются какие-то свои проценты на первоначальную стоимость. Но самый главный факт – что установленная предельная цена не превышается. И. о. заместителя руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Нур-Султану Асия Молдиманова

В Минздраве также говорят, что предельная стоимость медикаментов регулируется специальным приказом. С жалобами на завышение цен в аптеках казахстанцы могут обратиться в Комитет медфармконтроля. В подтверждение нужно предоставить упаковку купленного препарата и чек. Если подтвердится, что бизнесмен действительно нарушает, его оштрафуют на 400 тыс. тенге.