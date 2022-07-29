Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Варшаве

Встреча, которая продлилась один час и четыре минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла во втором круге на турнире парного разряда в столице Польши Варшаве, сообщает Prosports.kz.

В паре с немецкой теннисисткой Анна-Леной Фридзам Данилина одержала победу над румынским дуэтом Александра Игнатик — Габриэла Ли.

По ходу матча пара Данилиной и Фридзам исполнила две подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также казахстанка и немка выиграли шесть очков и три гейма подряд.

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