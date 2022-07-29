Потоп в Актау: ливневки не справляются со стихией

Проливной дождь в Мангистау обернулся настоящим стихийным бедствием. С поздней ночи коммунальщики пытаются откачать воду с затопленных участков и дорог, сообщает Zakon.kz.

В областном центре за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. Под воду ушли центральные улицы, торговые площади, коммерческие помещения и дворы, сообщает КТК.

Немногочисленные ливневые стоки, их в Актау всего 34, провалили экзамен на прочность. Машины из наземного транспорта превращаются в водоплавающий. Люди не могут выбраться из своих домов, поскольку затоплены дворы.

Откачено почти 30 тысяч кубических метров, над устранением последствий работают сразу 137 коммунальщиков и больше 30 единиц техники.

Мангистаусцы уверены, причина затоплений – недальновидность чиновников. Засушливый климат региона позволял им пренебрегать строительством ливневок и не особо следить за теми, что есть.

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Замакима Актау Алпысбай Таубаев рассказал, что в начале 2022 года акимат вместе с коммунальной службой проверял все имеющиеся ливневые стоки. В некоторых местах делали ремонт, но в целом, они исправны.

Но с таким объемом не справляются. Также есть места в городе, где, в принципе, не предусмотрены были стоки. Мы их отметили. Составим проектно-сметную документацию. Алпысбай Таубаев

По его словам имеющиеся ливневки будут расширены, а также установлены новые на проблемных участках.