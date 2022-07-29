Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов

Депп актер музыкант художник Фото: Instagram/johnnydepp
Джонни Депп рассказал, что всегда использовал искусство для выражения чувств и размышлений о семье, друзьях и людях, которыми он восхищается, сообщает Zakon.kz.

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп продал арт-принты из своей дебютной коллекции Friends And Heroes («Друзья и герои») за 3,65 млн долларов, сообщает Lenta.ru.

Художник представил свои работы в британском интернет-магазине Castle Fine Art. В первую коллекцию вошли выполненные Деппом гравюры.

Они расписаны вручную и представляют собой портреты четырех человек, вдохновивших актера. Это певец Боб Дилан, актер Аль Пачино, актриса Элизабет Тейлор и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.

Стоимость одной работы Деппа — 4,8 тысячи долларов. Комплект из четырех гравюр можно было купить за 18,1 тысячу долларов.

Всего в коллекцию вошли 780 арт-принтов, которые были распроданы за несколько часов.

Читайте также

Топ-5 популярных современных композиторов Казахстана

Привидения в зданиях Алматы: бояться или игнорировать

66-летняя Лариса Долина в модных образах восхитила поклонников

Данияр Кунафин
Голливуд
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Когда ждать дождь в Алматы
Когда ждать дождь в Алматы
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
Кайрат Нуртас с женой рассмешили фанатов
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
гороскоп ложь
Те еще сказочники: кто из знаков зодиака не может жить без обмана
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
Ждать засуху? Казахстанские синоптики озвучили прогноз
обман
Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления