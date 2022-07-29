Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов

Джонни Депп рассказал, что всегда использовал искусство для выражения чувств и размышлений о семье, друзьях и людях, которыми он восхищается, сообщает Zakon.kz.

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп продал арт-принты из своей дебютной коллекции Friends And Heroes («Друзья и герои») за 3,65 млн долларов, сообщает Lenta.ru.

Художник представил свои работы в британском интернет-магазине Castle Fine Art. В первую коллекцию вошли выполненные Деппом гравюры.

Они расписаны вручную и представляют собой портреты четырех человек, вдохновивших актера. Это певец Боб Дилан, актер Аль Пачино, актриса Элизабет Тейлор и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.

Стоимость одной работы Деппа — 4,8 тысячи долларов. Комплект из четырех гравюр можно было купить за 18,1 тысячу долларов.

Всего в коллекцию вошли 780 арт-принтов, которые были распроданы за несколько часов.