Джонни Депп продал 780 своих картин за несколько часов
Голливудский актер и музыкант Джонни Депп продал арт-принты из своей дебютной коллекции Friends And Heroes («Друзья и герои») за 3,65 млн долларов, сообщает Lenta.ru.
Художник представил свои работы в британском интернет-магазине Castle Fine Art. В первую коллекцию вошли выполненные Деппом гравюры.
Они расписаны вручную и представляют собой портреты четырех человек, вдохновивших актера. Это певец Боб Дилан, актер Аль Пачино, актриса Элизабет Тейлор и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.
Стоимость одной работы Деппа — 4,8 тысячи долларов. Комплект из четырех гравюр можно было купить за 18,1 тысячу долларов.
Всего в коллекцию вошли 780 арт-принтов, которые были распроданы за несколько часов.